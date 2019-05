El canal 33 se suma avui al projecte 24h Europe – The next generation i emetrà un programa de 24 hores on intervenen 25 països. El projecte tracta sobre un dia a l'univers que anomenem Europa, explicat a través dels ulls de joves de 15 a 30 anys. Aquesta iniciativa, que s'emmarca en el Dia d'Europa -9 de maig-, també es podrà seguir al web de TV3, que tindrà un canal exclusiu digital 24 hores, i, a més a més, també tindrà presència al canal oficial de TV3 a YouTube i a les xarxes socials.

El programa consta de 24 capítols d'una hora que donen veu a 66 joves europeus, dos d'ells catalans –Alba i Oriol-, i s'emetrà simultàniament per diferents televisions prestigioses com la cadena pública cultural europea ARTE, la televisió educativa alemanya BR alpha, el canal públic generalista alemany dels estats de Berlin i Brandenburg RBB, el canal públic de la televisió belga francòfona RTBF, el canal públic generalista alemany dels estats de Renània i Baden-Wurtenberg SWR i el canal de televisió públic finès YLE.

De manera excepcional, alguns continguts infantils del canal Super3 s'emetran avui al matí per TV3.