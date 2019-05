Antena 3 estrena aquesta nit «Masters de la Reforma»

Deu parelles relacionades amb el món de la reforma lluitaran per guanyar Masters de la Reforma, el nou talent show que Antena 3 estrena aquesta nit, a les 22.45 h. Els concursants s'enfrontaran cada setmana a una competició que posarà a prova la seva habilitat, coneixement i el treball en equip en diferents proves relacionades amb la reforma, el bricolatge o la decoració. Presentat per Manel Fuentes, el treball dels peons serà supervisat per un prestigiós jurat format per Tomás Alia, Pepe Leal i Carolina Castedo. A més, Pascua Ortega serà membre honorífic del jurat.

En aquest nou format, els peons competiran en deu parelles, compartint algun tipus de relació (parelles, amics, bessons, familiars...) i s'enfrontaran a reptes al plató i als exteriors d'arreu del país, arribant fins i tot a creuar les fronteres en alguna ocasió. Aquests reptes poden ser tan senzills com empaperar una paret o restaurar un moble; o tan complicats com renovar completament diferents immobles (col·legi, restaurant, pensió, casa de platja...). Al llarg de la competició es viuran moments de tensió i nervis.

Cada setmana el programa proposarà un total de tres proves. Aquestes són les que marcaran l'evolució de les parelles i les que determinaran qui segueix al programa i qui l'ha d'abandonar. Cada setmana s'expulsarà una de les parelles. L'ordre i format de les proves serà sempre el mateix però cada setmana el contingut de les mateixes canvia: habilitat, duel entre equips als exteriors i l'eliminació al plató.

Pel presentador, Manel Fuentes, el programa té diversos nivells de lectura. La competició i les estratègies dels concursants, el talent pel que fa a decoració i interiorisme i l'humor seran presents al programa. Fuentes acompanyarà els concursants per enfrontar-se a les proves més dures i impressionants.

Les proves d'interiors es graven en un plató de més de 2.500 m?2; que compta amb més de 600 aparells d'il·luminació i projectors, muntats sobre una estructura de més 600 metres lineals de truses. Per a les proves d'exteriors, la caravana de Masters de la Reforma ha recorregut més de 75.000 quilòmetres de carretera i 3.000 en tren, creuant fins i tots les fronteres d'Espanya.