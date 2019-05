Humor, esport i actualitat dramatitzada, Premis IdeaRàdio de cadena SER

El jurat dels Premis IdeaRàdio 2019, presidit per Jaume Serra, director de la Cadena SER a Catalunya, i format per Ramon Iglesias, Carles Peña, Marta Delcor, Sique Rodríguez, Laia Colomer i Cristina Dalmau ha seleccionat com a guanyadors els programes Perico que vola, La bretxa i Artivistes, d'entre els 30 projectes finalistes que es van defensar dissabte a l'Estudi Toresky de Ràdio Barcelona. Josep Cuní, padrí de la cinquena edició dels Premis IdeaRàdio, va fer públic ahir el veredicte del jurat al seu programa matinal.

A més, el jurat ha concedit mencions especials als programes #Salva, el vigilant, de Joan Saranova Grimal (Universitat Autònoma de Barcelona) i David Villarreal Ignacio (estudiant del Màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB); Sense gigues, de Francesc Redondo Fontrodona i Marc Almarcha Granados (Postgrau en Guió i Realització de Programes d'Humor per a Ràdio i Televisió Blanquerna) i Marc Andreu Baqué (Comunicació Audiovisual a la Blanquerna - Universitat Ramon Llull) i Fast-cheking en directe, d'Iván Beas Vilas (estudiant de Periodisme a la Universitat de Vic).