TV3 dedica una nit temàtica a abordar els reptes d'Europa

Dos dies abans de l'arrencada de la campanya de les eleccions europees del 26 de maig, TV3 dedica una nit a analitzar en quines condicions la Unió Europea s'enfronta a una cita que serà decisiva per al seu futur. La primera part de la nit temàtica l'ocuparà el Sense ficció, que estrena Europeus, retrats d'un desconcert. Tres reporters -Sílvia Heras, Roser Oliver i Lluís Caelles- viatgen als Països Baixos, Polònia i Grècia per descobrir-hi personatges que comparteixen una certa identitat europea, malgrat que els contextos polítics, socials, econòmics i culturals dels seus països són diferents i, sovint, oposats.

Sota la realització de David Burillo, el reportatge relliga un relat a tres veus sobre els contrastos i problemes comuns al si de la Unió Europea. Durant aquest recorregut, descobrim les ferides que han deixat a Grècia les polítiques d'austeritat i retallades socials patrocinades des de Brussel·les i com, malgrat tot, els grecs continuen apostant per Europa. Polònia, un dels països més beneficiats pel flux d'inversions comunitàries és, alhora, un dels que més conflictes tenen amb Brussel·les. La societat polonesa, catòlica i tradicionalista, viu com a amenaces tant l'arribada de refugiats com la imposició d'alguns dels valors i normatives més progressistes que venen del cor d'Europa. I des dels Països Baixos es constata també com aquests valors són posats en qüestió arran de grans problemes transversals de la Unió, com l'acollida de refugiats o les exigències de la lluita contra el canvi climàtic.

El reportatge ha buscat principalment el testimoni de l'europeu del carrer, però també recull veus d'intel·lectuals com l'escriptor grec Petros Márkaris o de polítics de renom com l'expresident polonès Lech Walesa, o el líder de la dreta populista holandesa, Geert Wilders.

En la segona part de la nit s'emetrà una edició especial, en directe, del programa Món. L'espai connectarà amb els corresponsals europeus de TV3 i comptarà amb experts i comentaristes que ajudaran a respondre preguntes clau sobre el moment que viu el projecte europeu. Per exemple, per què els ciutadans continuen considerant llunyanes i poc útils les institucions europees? Ho respondrà el màxim responsable de comunicació del Parlament Europeu, Jaume Duch, que també serà interrogat per estudiants de ciències polítiques de la Pompeu Fabra.