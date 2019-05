El 33 estrena «Inèdits» amb una entrevista a Salvador Espriu

Aquesta nit, a les 23.45 h, el 33 estrena Inèdits, un programa d'entrevistes presentat per la periodista Peté Soler, que arrenca una temporada dedicada als escriptors i poetes que, al llarg dels anys, van poder ser entrevistats per les càmeres de TV3. En aquest primer capítol s'emetrà una entrevista inèdita al poeta, escriptor i dramaturg Salvador Espriu.

Després de dos programes especials, que es van emetre els dies 10 i 24 de novembre de l'any passat, dedicats a Miquel Martí i Pol, amb motiu del 15è aniversari de la mort del poeta, i a Frederic Marès, per l'inici oficial de l'Any Marès, ara Inèdits inicia les emissions setmanals amb dotze capítols d'entrevistes que pertanyen a les dècades dels 80 i dels 90.

Seguint la tònica del programa, s'emetran senceres, a partir de les cintes originals de càmera. Perquè ja fa 35 anys que TV3 va començar les emissions, i els arxius de Televisió de Catalunya atresoren milers d'hores de gravacions que donen fe de l'esforç de divulgació cultural que han realitzat les diferents cadenes.

Inèdits ha volgut treure a la llum algunes d'aquestes gravacions fetes a personatges de rellevància cultural. Es tracta d'imatges originals de càmera, documents audiovisuals que només van poder ser emesos parcialment, en molts casos, tan sols algun minut als informatius. En aquest primer programa, Inèdits recupera íntegrament l'entrevista al poeta, escriptor i dramaturg Salvador Espriu. Va ser enregistrada el 1984, un any abans de la seva mort, i fins ara mai s'havia emès. Tot i el seu estat de salut delicat, Espriu va accedir a parlar amb el periodista Josep M. López Llaví al seu domicili del passeig de Gràcia, just al davant dels jardins que ara porten el nom del poeta.

Candidat en dues ocasions al Nobel de Literatura, Salvador Espriu va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat i, als anys 70, es va convertir en referent intel·lectual de les noves generacions. El cantant Raimon, per exemple, va musicar els seus poemes. «El que està fet està fet, però no anava per aquest camí, [...] ara m'agradaria molt fer narrativa altra vegada i teatre més que poesia», confessa un Espriu que es mostra interessat en el fet que la seva poesia agradi a la gent jove, un públic que el preocupa, comenta. Al final de l'entrevista, Salvador Espriu llegeix dos dels seus poemes, Assaig de càntic en el temple i Llibre de morts.