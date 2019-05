«El jefe infiltrado» torna amb nova temporada aquesta nit a La Sexta

La Sexta estrena aquesta nit, a partir de les 22.30 h, una nova temporada de El jefe infiltrado. En el primer lliurament de la temporada, Mari Carmen Ramírez, sòcia fundadora de l'empresa càrnia Abrasador, s'infiltrarà entre els seus treballadors per comprovar si respecten les exigents normes que imposa la marca. Sota una identitat falsa comprovarà que a alguns dels seus treballadors els falta paciència, que tenen més temps per lligar que per treballar, que altres carreguen el pes de la feina en l'aprenent, i coneixerà històries humanes davant les quals no podrà contenir les llàgrimes.