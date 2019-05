Masterchef revifa el vell debat: Cal posar llimona a la paella?

Les polèmiques i discussions culinàries estan a l'ordre del dia. La truita amb ceba o sense? La pizza amb pinya o sense? I la paella? Amb o sense llimona? I per discutir no sembla que hi hagi millor espai que les xarxes socials. L'última entrega de Masterchef, emesa dimarts a la nit a La 1 de RTVE, va estar marcada per la polèmica. Els concursants es van enfrontar a la preparació d'un plat amb peix i l'aspirant valencià Marcos va decidir optar pel plat -amb majúscules- valencià: una paella.



El concursant valencià va preparar el plat més típic de la seva terra amb amor i dedicació. La polèmica va arribar quan Marcos va ensenyar la seva proposta al jurat del concurs. El català i estrella Michelin Jordi Cruz es va acarnissar amb ell, acompanyat per Pepe Rodríguez, i ha criticat que el valencià hagués incorporat la llimona a la seva presentació. Cruz no va dubtar a assegurar que li semblava «ridícul» que la llimona estigués al plat.



Marcos es va defensar dient que acostuma a preparar la paella a la seva dona i que a ella li encanta. Jordi Cruz va anar més enllà i es va col·locar la llimona al cap, un gest que molts han interpretat com una humiliació al concursant i a la paella valenciana.





La polèmica va sorgir a les xarxes socials, on els espectadors recolzaven o criticaven la decisió de Marcos d'incorporar el cítric. Entre els suports a l'aspirant a Masterchef alguns seguidors escrivien: «Perdoneu, xefs, però a Alacant i València moltes vegades et posen llimona. Hi ha gent que hi posa llimona. A vegades us passeu ». «Doncs a mi d'una paella sense llimona ... no me la menjo!», deia una altra usuària de les xarxes socials. Però no tot van ser paraules de suport per concursant. «Que quedi ben clar, la paella sense llimona», defensava un espectador.Mentrestant, «Masterchef 7» segueix endavant i amb ell les expulsions. En aquesta ocasió, Carmen ha estat qui ha dit adéu a la seva aventura davant els fogons. L'extremenya no va poder superar la prova d'eliminació. La sortida de Carmen es va veure contrarestada amb l'arribada de Samira. La jove ha entrat en «MasterChef7» després de l'abandonament de Josecho, després de patir una fractura del turmell.