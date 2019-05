La comèdia «El pueblo» no s'emetrà en obert a Telecinco fins l'any vinent

El pueblo, la nova comèdia dels creadors de La que se avecina, no es podrà veure en obert fins l'any vinent. La ficció, produïda per Mediaset España, estrenarà la seva primera temporada el pròxim dimarts 14 de maig a través de la plataforma Amazon Prime Video. D'aquesta manera, els clients de la plataforma del gegant del comerç electrònic seran els primers a poder veure la producció creada pels germans Caballero. Així mateix, segons ha informat Mediaset, la comèdia es podrà veure en obert a Telecinco en algun moment de l'any vinent. Malgrat que encara no s'ha estrenat, Alberto Caballero ja ha confirmat que es troba treballant en els guions de la segona temporada de la sèrie.