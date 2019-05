Els hippies d'Eivissa, 50 anys després del seu naixement oficial

L'espai El documental del canal 33 emet aquesta nit Dream songs, un treball que viatja als origens del moviment hippy a l'illa d'Eivissa. Fa més de 50 anys de l'anomenat «estiu de l'amor»: el naixement del moviment hippy. Aquella eclosió revolucionària es va transformar en un pelegrinatge que va recórrer el món a la recerca de llocs per poder reinventar la vida. Eivissa va ser una d'aquelles «illes de llibertat», potser la més emblemàtica. Avui dia a l'illa balear encara queden hippies. D'ençà que hi van arribar, en la dècada dels 70, viuen lliures i creatius, i somien que la seva experiència serveixi d'estímul per al futur. Un mosaic de veus i imatges sobre l'experiència radical de la llibertat. Poden afirmar que han viscut la llibertat? Es pot viure la llibertat sense alliberar-se abans del control polític?

Dream songs és una producció de Hippies Dream Songs en coproducció amb TV3, TVE i IB3, amb la col·laboració del Consell Insular d'Eivissa, Institut d'Estudis Baleàrics, Dep. Cultura-Generalitat de Catalunya, Illes Balears Film Commission i l'Agència de Turisme de les Illes Balears.

Tot seguit, a les 23.55 h, s'emetrà Freightened. El cost real del transport marítim, un documental que revela la mecànica i els perills del transport marítim, una indústria que, malgrat que és poc coneguda, és la clau de la nostra economia, el medi ambient i el model de la nostra civilització.

El 90% dels productes que consumim a Occident es fabriquen a l'estranger i arriben per vaixell. La indústria del transport marítim és la peça clau en l'economia mundial i constitueix la base del nostre model de civilització moderna; sense aquesta indústria, seria impossible complir amb les creixents demandes de les nostres societats. No obstant això, el funcionament i les normes d'aquest negoci continuen sent, en gran mesura, desconegudes per a molts, malgrat que els costos ocults que se'n deriven ens afectin a tots.

A causa de la seva grandària, els vaixells de càrrega ja no hi caben, als ports tradicionals de les ciutats, i s'han traslladat fora de la vista del públic, darrere de barreres i punts de control. El documental respon a preguntes com: Qui mou els fils d'aquest negoci de milers de milions de dòlars? En quina mesura controlen aquesta indústria els nostres responsables polítics?