Showtime confirma la renovació de «Billions» per a una cinquena temporada

El canal Showtime ha fet oficial la renovació per a una cinquena temporada de la sèrie Billions, que comptarà amb 12 episodis, com les altres quatre. Protagonitzada per Paul Giamatti i Damian Lewis, Billions explica la història d'un fiscal de Nova York (Giamatti) que investiga un cas que incumbeix l'actual rei dels fons d'inversió privats de la ciutat. Creu que serà la gran oportunitat que esperava perquè desenganxés la seva carrera, però tot es complica. Billions es va estrenar al gener de 2016 i en totes les seves temporades -actualment s'emet la quarta- ha aconseguit registrar notables índexs d'audiència.