El «30 minuts» reflexiona avui sobre les teràpies naturals

Asseguren que arriben allà on la medicina no arriba. A vegades prometen solucions màgiques i indolores, d'altres simplement acompanyar el malalt. Sota el nom de teràpies naturals, hi ha centenars de pràctiques que s'ofereixen a milers de persones que busquen solucions als seus problemes de salut més enllà del sistema mèdic. Per què hi ha gent que busca aquestes teràpies? Quin risc corren? Tenen aval científic, les teràpies naturals? Han de conviure amb la medicina? Són un frau? El reportatge Curar-se en salut, que el programa 30 minuts estrena aquesta nit, a TV3, analitza què hi ha de cert i què és fals en aquestes teràpies.

El mateix sector de teràpies naturals calcula que un 40% de la població les ha fet servir. Són pràctiques que sovint no tenen cap aval científic, no està demostrat que curin i, en alguns casos, poden agreujar les malalties. Algunes prometen efectes miraculosos, d'altres asseguren que tenen arrels mil·lenàries o que són naturals. I n'hi ha que atribueixen a les emocions l'origen de les malalties.

El Govern espanyol n'ha fet un primer llistat amb més de 130, més de la meitat de les quals les ha considerat pseudoteràpies. La resta encara estan en estudi. Són pràctiques que van des de l'acupuntura fins a les «teràpies» magnètiques, passant per l'homeopatia, la naturopatia o el ioga. Des del sector, es reconeix que no hi ha cap garantia que aquests «terapeutes» tinguin prou formació en l'àmbit de la salut i es demana una regulació. Per als detractors no es pot admetre cap pràctica que no tingui aval científic.

En alguns hospitals de Catalunya s'estan introduint algunes d'aquestes pràctiques, com el reiki o l'acupuntura, perquè milloren el benestar dels pacients. És el que es coneix com a medicina integrativa, que aposta per unir teràpies i tractaments convencionals. Mentrestant, hi ha els que ofereixen als pacients unes solucions «miraculoses».

Els reporters Ignasi Gallart i Joan Carles Calvera han seguit dos dels fenòmens amb més seguidors a Catalunya: l'agricultor Josep Pàmies, sancionat diverses vegades per promoure la Solució Mineral Miraculosa, MMS, un desinfectant que diu que cura malalties tan diverses com el càncer, la malària o l'autisme, i Enric Corbera, creador de la bioneuroemoció, que vol vincular les malalties amb les emocions.