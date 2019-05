«The Fix», una sèrie sobre venjança, fama i justícia, arriba avui a Movistar +

Robin Tunney ( El mentalista) i Adewale Akinnuoye-Agbaje ( Lost) protagonitzen The Fix, la sèrie que Movistar + estrena des d'avui. Maya Travis és una advocada del districte de Los Angeles que pateix una devastadora derrota en un mediàtic judici contra un famós actor acusat de doble homicidi. Amb la seva carrera i el seu prestigi fets miques, decideix començar una nova vida a Washington. Vuit anys després, el crim es repeteix i l'oficina del fiscal li demana que torni a encarregar-se del cas, aquest cop amb tot el seu arsenal preparat. The Fix és una sèrie creada per Marcia Clark, que al seu dia va ser fiscal del cas O. J. Simpson.