Antena 3 comença a rodar nous lliuraments de l'espai d'humor «Me resbala»

Les millors caigudes de la televisió tornen a Antena 3. Segons ha confirmat el grup Atresmedia, ja han arrencat les gravacions d'una nova temporada de Me resbala, el programa presentat per Arturo Valls en el qual algunes de les cares més conegudes de l'humor i la televisió se sotmeten a les proves més divertides, per molt que el seu equilibri corri perill. En aquesta nova temporada, el programa comptarà, entre molts altres, amb Carlos Latre, Monaguillo, Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso, Vaquero, David Fernández, Luis Larrodera, Toni Acosta, La Terremoto de Alcorcón o Laura Sánchez.