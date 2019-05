Cancel·len un programa de TV britànic pel suïcidi d'un dels seus participants

La cadena de televisió britànica ITV ha anunciat aquest dimarts que suspèn de forma indefinida un programa d'entreteniment, després de conèixer que un dels convidats es va suïcidar després de participar-hi. Els responsables de la cadena han informat que el format conegut com a 'Jeremy Kyle Show' es deixarà d'emetre per ara i que han obert una investigació per aclarir els fets.

La cadena ha indicat que el personal i l'equip de producció del programa estan "commocionats i tristos" per la mort i que l'episodi en qüestió serà revisat. En ell, Steve Dymond, de 63 anys, es va sotmetre a una prova amb un detector de mentides per demostrar a la seva dona que li havia estat fidel.

Segons publica el diari The Sun, la relació es va trencar després que l'aparell afirmés que Dymond mentia, el que hauria pogut influir en què, una setmana després de la gravació del programa, es tragués la vida. La cadena assenyala que l'episodi, gravat el 2 de maig, no s'emetrà i ha esborrat la resta de contingut associat del seu servei sota demanda, mentre es porta a terme la investigació.

L'espai, que porta el nom del seu presentador i s'emetia des de 2005, se centra en l'aparició de convidats que van a explicar les seves històries personals davant el públic de l'estudi i els teleespectadors. El cas ha generat gran expectació entre l'opinió pública i hi ha un fort corrent que insta que ITV l'elimini de forma definitiva.

El diputat conservador al Parlament britànic Damian Collins, president del comitè de Mitjans, ha dit que les cadenes de televisió "tenen el deure de tenir cura de les persones que participen en els seus programes". Per la seva banda, el també parlamentari del Partit Conservador Simon Hart ho ha descrit com "un programa de televisió que es delecta en la terrible desgràcia de la gent i, de vegades, en les seves vulnerabilitats".