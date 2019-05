La CNMC inicia expedient contra RTVE i Mediaset

La Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) ha obert expedient sancionador contra RTVE per superar el temps d'emissió dedicat a autopromocions, i a Mediaset per excedir el dedicat a l'autopromoció, els missatges publicitaris i la televenda.

En el cas de la Corporació pública, la Comissió ha obert l'expedient sancionador per una possible vulneració de l'article 13.2 de la Llei General Audiovisual (LGCA). Les infraccions detectades entre els mesos de novembre de 2018 i febrer de 2019 en tots els canals de RTVE, com La 1, La 2, Teledeporte o Clan.

Segons ha informat CNMA, l'article 13.2 de la LGCA que regula el temps d'emissió dedicat a anuncis d'autopromoció estableix que «els programes i anuncis programes que informin sobre la programació no es consideraran comunicació comercial als efectes d'aquesta Llei. No obstant això, per a la comunicació audiovisual televisiva, el temps dedicat als anuncis publicitaris sobre els seus propis programes i productes no podrà superar els 5 minuts per hora de rellotge», segons indica la norma.

Pel que fa a Mediaset, l'organisme estatal ha obert un expedient sancionador també per una possible vulneració de l'article 13.2, així com de l'article 14.1 de la Llei LGCA, que regulen el temps màxim d'emissió dedicat a l'autopromoció, els missatges publicitaris i la televenda. Les infraccions van ser detectades a Telecinco, Cuatro, Energy i Divinity, i van tenir lloc en els mesos de desembre de 2018 i gener i febrer de 2019.