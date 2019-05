Mor als 72 anys l'actriu Peggy Lipton, la Norma Jennings de la sèrie «Twin Peaks»

L'actriu nord-americana Peggy Lipton, que es va donar a conèixer amb el drama policíac The Mod Squad de la dècada dels 60, ha mort als 72 anys víctima del càncer. La mort de Lipton, també famosa per la seva actuació a la sèrie de David Lynch Twin Peaks, on va donar vida al personatge de Norma Jennings, va ser anunciada en un comunicat per les seves filles Kidada i Rashida Jones, resultat del matrimoni de l'actriu amb el llegendari productor musical Quincy Jones. Lipton va ser una de les actrius que van repetir personatge en el retorn de Twin Peaks el 2017.