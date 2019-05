TV3 prepara una nova docusèrie sobre els Ferrocarrils de la Generalitat

TV3 i The Mediapro Studio han iniciat la producció de Pròxima estació, una docusèrie de 5 episodis que donarà a conèixer als espectadors la cara humana dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, coincidint amb la celebració del 40è aniversari de la seva creació. La sèrie, dirigida per Uri Garcia, segueix el fotògraf Enric Lucena, que s'endinsa en l'univers dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per descobrir històries i anècdotes curioses i divertides dels treballadors i usuaris. Lucena explora aquest univers d'andanes, vagons, túnels, tallers i estacions de muntanya.