S'estrena un documental que repassa els deu anys de l'espai «Sense ficció»

Montse Armengou, directora del programa de TV3 Sense ficció, va assegurar dilluns que en els deu anys que compleix l'espai s'ha volgut oferir una mirada «profunda, compromesa i crítica», amb voluntat de servei públic. Ho va dir a la Filmoteca de Catalunya, en la presentació de Sense ficció, mirall d'una dècada, de Josep Rovira i David Burillo, que repassa alguns dels títols que han tingut més impacte. El documental inclou visions inèdites dels directors, les intimitats de les gravacions, així com l'efecte en les vides dels protagonistes de les obres d'aquests deu anys. La nit de dimecres que ve, dia 22 de maig, el documental s'emetrà a Sense ficció.

El director de TV3, Vicent Sanchis, desitja que «aquesta aposta continuï el màxim temps possible, que l'audiència ho sàpiga valorar, perquè no és només un esforç, és també una aposta per la serietat, pel sentit cívic i social». I Cristina Muñoz, cap de Documentals de TV3, deia que es tracta d'un fenomen rara avis, un programa de documentals, en la primera cadena, amb bons resultats: «Això gairebé no es dona a cap televisió europea».