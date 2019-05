Disney amplia la seva oferta amb l'adquisició del total de la plataforma Hulu

Disney ha arribat a un acord amb Comcast per adquirir la totalitat de la plataforma Hulu. La multinacional passarà així a tenir el control de la plataforma amb efecte immediat. Amb aquesta adquisició, Disney continua expandint el seu poder, al mateix temps que el diversifica. Hulu va néixer com una aliança d'empreses de Warner, Comcast / NBCUniversal, Disney i Fox. L'objectiu de Disney és convertir-lo en un pilar de la seva oferta d'entreteniment, dedicant-lo a continguts més orientats al públic adult i complementant Disney Plus.