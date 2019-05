Els músculs de Miki, el motiu de discussió dels Eurofans

Si bé la seva qualitat artística i interpretativa de Miki és del que més s'hauria de parlar, el tema més comentat a Eurovisió són els músculs de Miki Núñez, el representant d'Espanya en aquesta edició.

'Vermell com un tomàquet' es va posar quan aquest dimarts 14 de maig s'ha disputat la semifinal, Miki Núñez deixava un regalet interpretant un minut de la seva cançó La Venda. Va ser allà mateix, quan el presentador Assi Atzar tenia preparada una espectacular fotografia de Miki sense samarreta.

Allà davant milions de seguidors que es trobaven veient la final d'Eurovisió, Atzar amb molt d'art li comentava sobre els seus treballats bíceps, pectorals i abdominals: "Això no ho pots amagar Miki".

No obstant això el candidat espanyol que és molt discret en el seu perfil d'instagram, podria guanyar likes pel seu treballat cos, però ell prefereix deixar-los només per a quan va a la platja o a la piscina.

Als seus 23 anys, Miki llueix un cos d'enveja que no ha passat desapercebut per a la Gala d'Eurovisió. No obstant, evidenciar els seus músculs durant el festival no ha estat del gust dels eurofans de Miki que l'han catalogat de moment vergonyós a les xarxes de la mateixa manera que alguna de les seves companyes que van gravar el moment i el van pujar als seus stories.