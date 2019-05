«Joc de trons», la millor sèrie de la història pels espanyols

Un 51% dels espanyols considera Joc de trons la millor sèrie de la història i prop del 62% afirma ser seguidor de la ficció, segons un estudi realitzat per Toluna, companyia especialitzada en investigació en línia. La investigació, publicada aquesta setmana, revela que les temporades de la sèrie més valorades entre els espanyols són la primera (segons un 23% dels enquestats), seguida de la tercera (15%) i de la setena (14%).

Així mateix, l'estudi apunta que Tyron Lanister és el personatge favorit de la sèrie (23%), seguit d'Arya Stark (17%) i de Daenerys (16%). D'altra banda, els enquestats consideren que hi ha altres personatges que sobren en la ficció televisiva, com Varys (l'Eunuc), amb un 22%.

Preguntats sobre en quin regne viurien, gairebé un 35% dels enquestats afirma que ho faria a la casa Stark. A més, els enquestats aposten per Jon Snow com a favorit a fer-se amb el tron (31,83%), seguit per Daenerys Targaryen (23,75%), Arya Stark (15,44%), Sansa Stark (14,65%) , Cersei Lannister (6,73%), Bran Stark (4,99%), i un altre (2,61%).

L'informe revela també que el 20% dels espanyols reconeix que, alguna vegada, no ha esperat a la seva parella o amics per veure un capítol junts; un 29% dels enquestats estaria disposat a renunciar a veure una final de la Champions League per no perdre un capítol de Joc de trons en directe; i un 14% cancel·laria una cita a cegues programada per a la nit de l'emissió.

D'altra banda, l'estudi indica que els seguidors de la ficció del canal HBO, que s'acomiada per sempre més el pròxim dilluns, comparen al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb Sansa Stark; al president del PP, Pablo Casado, amb Cersei Lanister; al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, amb Arya Stark; i al líder de Ciutadans, Albert Rivera, amb Jamie Lanister.