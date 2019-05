Rodrigo Sorogoyen dirigirà una sèrie sobre antiavalots per a Movistar +

El director Rodrigo Sorogoyen, guanyador del Goya a la millor direcció el 2019 per la seva pel·lícula El reino, prepara una sèrie de ficció centrada en les vides d'un grup de policies antiavalots per a la plataforma Movistar +. La producció serà un thriller que constarà de sis episodis de 50 minuts de durada que es rodarà a Madrid a finals d'aquest any, segons ha informat la plataforma en un comunicat. La sinopsi avançada parla d'un equip d'antiavalots que executa un desnonament al centre de Madrid que es complica de forma inesperada i comporta conseqüències.