Miki defensarà el tema «La venda» en l'última posició a Eurovisió

El representant d'Espanya en la 64a edició del Festival d'Eurovisió, Miki Núñez, defensarà La venda en l'última posició de la gran final del certamen europeu que tindrà lloc aquesta nit, a partir de les 21.00 h a Tel Aviv. D'aquesta manera, el jove cantant actuarà en el lloc número 26 just darrere de She got me de Luca Hanni, representant de Suïssa classificat en la segona semifinal; i Zero gravity de Kate Miller-Heidke, candidata d'Austràlia, que va obtenir el passi a la primera semifinal.

L'ordre d'actuació dels diferents països ha estat determinat pel productor del concurs Christer Björkman, juntament amb el supervisor executiu del Festival d'Eurovisió, Jon Ola Sand. Obrirà el certamen el representant de Malta, seguit d'Albània, la República Txeca, Alemanya, Rússia, Dinamarca, San Marino, Macedònia del Nord, Suècia, Eslovènia, Xipre, Països Baixos, i Grècia. Israel, país amfitrió d'Eurovisió 2019, actuarà en el lloc número 14, i serà seguit per Noruega, Regne Unit, Islàndia, Estònia, Bielorússia, Azerbaidjan, França, Itàlia, Sèrbia, Suïssa, Austràlia i, finalment, Espanya. La 64a edició del certamen estarà presentada per Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Atzar i Lucy Ayoub.

La venda, un tema compost pel líder de La Pegatina Adrià Salas i que beu de la rumba catalana i l'ska, és la proposta que defensarà Miki (Terrassa, 1996).

La model i presentadora del programa Flash Moda de Televisió Espanyola, Nieves Álvarez, exercirà de portaveu dels punts espanyols per tercer any consecutiu. En aquesta ocasió, Granada ha estat escollida com a imatge del vot espanyol.



La presència de Madonna

A banda de les actuacions previstes per a cada un dels països participants, els espectadors del festival d'Eurovisió també podran gaudir enguany d'una breu intervenció de Madonna. L'estrella del pop participarà en l'esdeveniment interpretant dues cançons: Like a prayer i el seu nou single, Future, al costat del raper Quavo.

La israeliana Netta; Conchita, Eleni Foureira, Mans Zelmerlöw i Verka Serduchka -amb una actuació especial en què intercanviaran cançons-; i Dana Internacional, guanyadora del certamen fa vint anys, també pujaran a l'escenari.