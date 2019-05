Movistar estrena el primer «talent show» dedicat al món de la fotografia

Top Photo, el primer talent show de fotografia mòbil del món, arriba aquesta nit, a partir de les 21.00 h, al canal # 0 de Movistar disposat a reescriure l'univers de la fotografia. Vuit concursants s'enfrontaran durant set programes a diferents proves individuals i per equips per aconseguir el gran premi final: 50.000 euros. Hauran de superar l'exigent criteri del jurat, format per tres experts en fotografia i món digital: José Manuel Ferrater, Aida Domènech (Dulceida) i Gonzaga Manso, que triaran cada setmana qui és el millor i qui abandona el programa. La cantant i dissenyadora Brisa Fenoy exercirà de presentadora del format.