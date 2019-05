Movistar «mata» sis famosos per celebrar un emotiu funeral

Gairebé tothom s'ha imaginat com seria anar al seu propi funeral, veure qui hi acudeix i sentir què diuen els teus éssers estimats. Leiva, Arturo Valls, Patricia Conde, Antonio Resines, Ana Belén i Javier Sardá viuran aquesta experiència amb El cielo puede esperar, el nou programa d'humor que el canal #0 de Movistar estrena demà a la nit. Al llarg de sis espisodis, cadascun d'aquests sis famosos personatges assistirà al seu sepeli i podrà donar la rèplica a tot el que escolti.

En el primer episodi, que es podrà veure demà a partir de les 22.00 h de la nit, un nodrit grup d'amics de la infància i familiars de Leiva, així com un nodrit grup de músics com Iván Ferreiro, Dani Martín, Ariel Rot, Carlos Tarque i Xoel López, el seu germà Juancho (Sidecars), Love of Lesbian, Sidonie o Rubén Pozo, el que va ser l'altra meitat del seu antic grup, Pereza, van desfilant pel faristol per compartir anècdotes, records i sentiments pel seu amic «mort» en unes intervencions plenes d'emoció i sentit de l'humor, que deixaran al descobert aspectes desconeguts sobre la seva personalitat.

Al sepeli també hi mostraran els seus condols esportistes com Juanfran, Guti, Esteban Granero, Sergio Llull i Mumbrú o artistes com Óscar Jaenada o el còmic Raúl Cimas.

Mentrestant, Leiva, que després de la seva mort ha anat a parar als llimbs, veurà i escoltarà tot el que diuen d'ell en companyia de Marcelo, un funcionari del més enllà interpretat per l'actor Emilio Gavira, amb qui anirà comentant tot el que succeeixi en aquest peculiar funeral oficiat pel còmic i guionista Dani Piqueras.

Un dels moments culminants del programa es produirà quan Joaquín Sabina interpreti la seva Tan joven tan viejo en honor a Leiva o quan tots els seus amics s'uneixin, amb Carlos Tarque al capdavant, per cantar una emotiva versió de With a Little Help of My Friends, dels Beatles.

Produït per Movistar + en col·laboració amb Lacoproductora i dirigit per Raúl Navarro, el format anirà descobrint la figura de cada personatge, sempre des d'una perspectiva de l'humor però també com a homenatge.