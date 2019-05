«This is art» esdevé la sèrie documental en català més venuda de la història

This is art, la producció de Brutal Media en coproducció amb TV3 i amb el suport de l'ICEC, s'ha exportat a diversos territoris del món. La sèrie s'ha venut a Portugal, Nova Zelanda, Hong Kong, Grècia, Itàlia, Croàcia, Mèxic, Perú i diversos territoris de l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica, on la cadena Al-Jazeera n'ha comprat els drets. La primera venda internacional va ser a RAI Itàlia i l'última ha estat a TVPerú. Aquest fet converteix aquesta sèrie documental presentada i dirigida per Ramon Gener en la primera que s'exporta a un nombre tan ampli de països des de l'àmbit català, des de Colors en sèrie, de Mai Balaguer.