Sharon Stone i Marilyn Manson actuaran com a convidats a «The New Pope»

Sharon Stone i Marilyn Manson seran actors convidats a The New Pope, la coproducció original de Sky, HBO i Canal +, creada i dirigida pel guanyador d'un Oscar Paolo Sorrentino. La sèrie, produïda per Lorenzo Mieli i Mario Gianani per Wildside i coproduïda per Haut et Court TV i The Mediapro Studio, està escrita per Paolo Sorrentino, Umberto Contarello i Stefano Bisos. Els vuit episodis estan dirigits per Sorrentino, que també va dirigir The Young Pope, protagonitzada per Jude Law, que encapçalarà la seqüela al costat de John Malkovich.