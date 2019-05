«Sense ficció» celebra aquesta nit a TV3 una dècada d'emissions

El programa de documentals Sense ficció, de TV3, ha complert deu anys en antena oferint setmana rere setmana una visió alternativa a la societat en aquesta última dècada. Per commemorar aquest aniversari, aquesta nit a partir de les 21.55 h, TV3 emetrà Sense ficció, mirall d'una dècada, de David Burillo i Josep Rovira. Tot seguit, a partir de les 23.15 h, s'emetrà En nom de la vostra filla, de Giselle Portenier, sobre Rhobi Samwelly, una de les africanes més carismàtiques, que protegeix dones viatjant per tot Tanzània per erradicar la mutilació genital femenina, una tradició mil·lenària.

El documental Sense ficció, mirall d'una dècada centra la seva atenció en aquells treballs emesos que tenien com a tema la recuperació de la memòria històrica del franquisme ( Avi et trauré d'aquí, La cançó censurada, i Pujol Catalunya, el consell de guerra), però també en obres que han estat mereixedores d'un Oscar, com Searching for Sugar Man, o de premis Goya com Bicicleta, cullera, poma, que retratava el començament de la malaltia de l'exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall.

La selecció comença amb imatges de To Kima, rescat al mar Egeu, documental que va generar un gran impacte en l'audiència relatant els pitjors dies de la crisi humanitària dels emigrants sirians arribant a l'illa de Lesbos. I acaba amb unes altres, també d'una gran càrrega emocional, com són les del documental El gran silenci, Horta de Sant Joan, centrat en la reconstrucció a partir dels testimonis del foc que va afectar el parc dels Ports de Tortosa-Beseit, que va provocar la mort de cinc bombers. Enmig del documental, també hi ha espai per al record de l'atemptat que ETA va provocar a Vic l'any 1991, ETA a la ciutat dels sants, visitant el solar on hi havia l'antiga caserna.

Sense ficció, mirall d'una dècada torna a visitar aquests escenaris per veure com han canviat les coses amb el pas dels anys entrevistant productors, realitzadors, historiadors, tècnics de rodatges i protagonistes que en fan la valoració. El documental serveix també per fer un repàs dels diversos formats que s'han prodigat en els deu anys d'emissió mostrant fragments de documentals de denúncia ( Comprar, llençar, comprar) als retrats humans Records glaçats, des de la crònica d'uns fets que encara són motiu de polèmica (1-O i 20S) fins a la revisió crítica d'uns altres, els documentals d'investigació periodística ( The Cove) i els científics.