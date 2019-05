Eurovisió resta sis punts que Bielorússia va donar a Espanya

La Unió Europa de Radiodifusió (UER), organisme organitzador del Festival d'Eurovisió, ha modificat els resultats de la final del certamen celebrada el passat 18 de maig a Tel Aviv (Israel) després d'un "error humà", el que ha provocat que Espanya hagi perdut 6 punts dels 60 que va obtenir el passat dissabte.

En un comunicat publicat a la web eurivision.tv, la UER ha explicat que el jurat professional de Bielorússia va ser sancionat després que revelés els seus vots en la primera semifinal, "el que és contrari a les regles del Festival d'Eurovisió".

"Per complir amb les normes de votació del concurs, la UER va treballar al costat de l'empresa Digame per crear un resultat agregat substitut (calculat en base als resultats d'altres països amb registres de votació similars), que va ser aprovat pel monitor de votació Ernst & Young, per determinar els vots del jurat bielorús per a la gran final ", ha aclarit l'organisme europeu.

En aquest sentit, la UER ha assegurat que, "seguint les pràctiques de revisió estàndard", ha descobert que, "a causa d'un error humà, es va utilitzar un resultat agregat incorrecte". Segons ha indicat, aquest fet "no va tenir cap impacte en el càlcul dels punts" del televot en els 41 països participants ni al guanyador (Països Baixos) ni en els quatre primers països classificats.

D'aquesta manera, l'organisme ha corregit els resultats finals "d'acord amb les regles". La UER i els seus socis Digame i Ernst & Young lamenten profundament que aquest error no hagi estat identificat abans i revisaran els processos i controls implementats per evitar que això torni a succeir", ha assegurat.

Amb el resultat corregit, Espanya, representada per Miki, es manté en el lloc 22 de la classificació definitiva d'Eurovisió 2019, però amb 54 punts, en haver perdut 6 dels 7 punts que li havia atorgat el jurat professional.