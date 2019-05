Fox ja treballa en el primer «spin-off» de la sèrie «Vis a Vis»

Tres mesos després que Vis a vis posés punt i final, Fox i Globomedia han fet oficial el que molts dels seus seguidors demanaven des de feia temps. La sèrie comptarà amb un spin-off que se centrarà en els personatges de Maca i Zulema, interpretats respectivament per les actrius Maggie Civantos i Najwa Nimri. La nova ficció, que portarà per títol Vis a vis: El Oasis, arribarà a la petita pantalla l'any vinent, segons ha informat Globomedia en un comunicat.

La producció, que constarà de vuit episodis i tindrà un final tancat, comptarà novament amb la participació d'Iván Escobar com a guionista principal i showrunner, se centrarà en les activitats delictives de la parella d'atracadores. Una trama sobre la qual ja es va mostrar una pinzellada en l'episodi de tancament de la sèrie. A Vis a Vis: El Oasis aquests dos personatges emblemàtics s'uniran amb altres cares conegudes de la sèrie, en una trama que trindrà lloc exclusivament a fora de la presó.

«Estem feliços de poder comunicar aquesta notícia, que sabem que és molt esperada per tots els fans de la sèrie, així com de tornar a treballar amb l'equip de Globomedia i Iván Escobar, sens dubte els millors aliats en aquesta aventura, que continuem amb l'objectiu de fer de la sèrie un gran producte de ficció, conforme amb l'alt estàndard de qualitat que hem creat», ha manifestat Daniel Pérez, VP i Director General de FOX Networks Group España.

L'anunci arriba quan encara cueja l'èxit de Vis a Vis a FOX, que segueix centrant l'interès de tots els seguidors en cada una de les accions posades en marxa al voltant de la sèrie. Per exemple, el concert NajwaVSMala, que va unir a l'escenari del teatre Barceló de Madrid Najwa Nimri i La Mala Rodríguez en una clara picada d'ullet a la sèrie i on la petició de spin-off va ser corejada pel públic en diverses ocasions.

Rescatada per Fox per a la televisió de pagament el 2018, després de ser estrenada per Antena 3, que en va emetre fins a dues temporades, Vis a Vis s'ha convertit en un èxit rotund pel canal de televisió que, a través de notòries campanyes de promoció, ha convertit la sèrie en una dels seus senyals més icònics d'identitat a Espanya i en un dels seus continguts amb millors índexs d'audiència.