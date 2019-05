Xantal Llavina salta demà a TV3 amb el seu «Revolució 4.0»

Revolució 4.0, el programa de referència d'emprenedors i transformació digital que dirigeix i presenta la periodista Xantal Llavina a Catalunya Ràdio des del febrer del 2017 salta demà, a partir de les 23.00 h a TV3, en una versió televisiva produïda en col·laboració amb El Terrat.

El nou format és un debat innovador i trencador, que vol mostrar a l'audiència històries del talent emprenedor i digital català «d'una manera divulgadora i entretinguda», segons ha informat la cadena pública en un comunicat. L'eix principal del programa és un convidat mediàtic que connecta la seva història amb 14 experts i emprenedors.

Entre els personatges reconeguts del programa hi seran: Santiago Niño Becerra, Vanessa Lorenzo, Xavier Sala i Martín, els germans Sergio i Javier Torres, Joel Joan, Joan Dausà, Ignacio Escolar, Jaume Roures, Carme Ruscalleda, Àlex Rovira o Manel Esteller. Cada capítol analitza com afecta el ciutadà la transformació digital en sectors com l'emprenedoria i l'economia, la gastronomia, el periodisme, la robòtica, l'educació, la innovació i la creativitat, la paritat o la salut, creant un hub específic de ments inquietes, amb presència d'emprenedors catalans que destaquen per la seva feina i que són un referent indiscutible de la revolució digital catalana, com Carlota Pi (Holaluz), Marc Elena (Adsmurai), Mar Alarcón (Social Car) o Josep Coll (RedPoints), entre molts d'altres.

El públic del programa també podrà participar activament del debat a través dels seus mòbils, generant continguts transmèdia, i més d'una trentena de cares conegudes responen a les preguntes de Revolució 4.0, com Sílvia Abril, Quim Masferrer, Òscar Dalmau, Òscar Andreu o David Verdaguer, entre d'altres.

Catalunya Ràdio va estrenar el programa Revolució 4.0 al dial digital +Catràdio el febrer del 2017, i gràcies als bons resultats d'audiència, el setembre del mateix any es va incorporar a la graella de l'emissora públisa com a programa setmanal, els diumenges a la nit. En 95 programes, ha acumulat una audiència digital de 211.574 usuaris únics.

En aquests dos anys d'emissions, el programa ha estat guardonat amb tres destacats premis: Premi Excel·lència a la Comunicació i a la Divulgació de les TIC 2017, Premi DONA TIC Divulgadora 2018 de la Generalitat de Catalunya per Xantal Llavina i Premi a la Comunicació i a la Divulgació TIC 2019.