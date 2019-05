«Ho has vist!?» recorda avui la mítica tertúlia esportiva «La barberia»

Víctor M. Amela, presentador del Ho has vist!? a La 2, convida avui els espectadors a viatjar a la dècada dels noranta per recordar La barberia, una tertúlia esportiva presentada pels periodistes Josep Abril, conegut com Pitu Abril, i Josep Maria Balcells. En aquell cèlebre programa produït per TVE Catalunya, hi participaven quatre tertulians habituals, que eren polítics de diferents partits: Francesc Baltasar, Jaume Camps, Enric Lacalle i Jaume Sobrequés, a més de l'actor Carles Canut, l'únic seguidor de l'Espanyol al plató. La barberia es va emetre per TVE entre 1990 i 1996 i va ser un programa d'una gran repercussió.