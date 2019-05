«Cases d'algú» torna aquesta nit a TV3 amb noves aventures

Joan Maria Pou torna aquesta nit a TV3 amb els nous lliuraments de Cases d'algú. Noves emocions i noves experiències que l'esperen a països tan diferents com el Marroc, Finlàndia, els Emirats Àrabs o Irlanda. A més, aquesta vegada arriba amb sorpresa, i és que en Pou convidarà a casa seva alguns dels amics que ha fet al llarg dels programes.

En el primer episodi de la nova temporada, que es podrà veure a partir de les 22.40 h a TV3, Pou torna a agafar la maleta, però aquesta vegada no se l'emporta gaire lluny. Anirà a Santiago de Compostel·la a visitar l'Esther, una dona que a la caravana ja li va cridar l'atenció per la seva estètica, tot i que ja està jubilada, i que, a més, li va dir que el faria tot un artista. I és que l'Esther es dedica a fer obres d'art i, fins i tot, té una botiga per vendre-les al centre de la capital gallega. S'ha casat dues vegades, té dos fills i fa uns anys va decidir deixar la seva parella per anar-se'n a viure sola i, tal com diu ella, cuidar-se ella mateixa. Amb l'Esther, Joan Maria Pou aprendrà a ser artista, perquè «a la vida mai és tard per canviar de camí per fer el que un sempre ha volgut». També tastarà un pop a la gallega «molt autèntic».

I de Galícia al Marroc. Joan Maria Pou se'n va a Rabat a retrobar-se amb Rachid, un noi de 23 anys que va marxar de casa per estudiar enginyeria. Rachid també és un apassionat dels viatges en solitari. En una de les seves escapades va haver de passar una nit al carrer i allà va conèixer un grup de persones sense sostre que el van ajudar. A partir d'allò, Rachid va decidir fundar Zero Hunger, una ONG que prepara menjar per a la gent que es veu obligada a viure al carrer. Amb ell, Pou veurà com treballen en aquest col·lectiu i descobrirà el Rabat més jove i inconformista.

Cases d'algú és l'espai de TV3 que cada setmana presenta històries de la mà de gent d'arreu del món, personatges anònims que obren les portes de casa seva per convertir-se en uns amfitrions molt especials durant dos dies. Segons els seus responsables, «aquest no és un programa de viatges. Més aviat és un intercanvi d'experiències, de costums, de diferents maneres d'entendre la vida. També descobrirà racons del món poc coneguts, però que representen part imprescindible de les vides dels protagonistes».

El programa, basat en el reeixit format belga Be my guest, és una producció de Televisió de Catalunya, amb la col·laboració de DLO Producciones i Alça Manela.