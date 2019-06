Les plataformes com HBO o Netflix ajuden a acabar amb la pirateria

La «consolidació» de plataformes com Netflix, HBO o Movistar està «facilitant» el consum de contingut cultural legal i reduint la pirateria, segons una de les conclusions de l'Anuari de cultura digital 2019 elaborat per Acción Cultural Española (AC/E).

L'informe s'ha centrat enguany en els avenços tecnològics com ara la intel·ligència artificial, l'evolució de les notícies falses ( fake news) o les tecnologies blockchain. També ha abordat la pirateria i com la consolidació del consum de la cultura en streaming està reduint la pirateria de continguts culturals.

«La irrupció de les plataformes en streaming com Netflix, HBO, Movistar, entre d'altres, està fomentant el consum de continguts de pagament de continguts culturals (cinema, sèries de TV, música, llibres, audiollibres, premsa) a Espanya», apunta l'informe. «Aquests models fan que la gent estigui predisposada a pagar per continguts culturals, sempre que tinguin un preu assequible i siguin fàcils d'utilitzar», indica l'expert Javier Celaya, membre del Comitè Assessor de l'Anuari. Celaya recorda que fa tres anys els continguts culturals que es comercialitzaven a través d'aquestes plataformes en streaming representaven només el 3% de vendes del sector cultural. Per contra, avui dia suposen el 20%, «la qual cosa dona una idea del pes» que tenen en el sector.