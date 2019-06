«Accidents de cotxe», del «Quèquicom», finalista al Premi de Seguretat Viària

El reportatge Accidents de cotxe, del programa de divulgació científica del 33 Quèquicom, dirigit i presentat per Jaume Vilalta, ha estat seleccionat com a finalista en la categoria de televisió dels Premis Periodístics de Seguretat Viària, que atorga la Fundació Línea Directa. El reportatge és un treball de Fina Brunet i Roger Caubet, i es va estrenar al programa del Canal 33 el 5 de maig de l'any passat. En aquest reportatge s'explica, per exemple, com es pot sortir d'un cotxe que queda cap per avall, com cal descordar el cinturó de seguretat sense lesionar les cervicals o quina és la millor manera de frenar el cotxe en sec.