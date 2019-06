TV3 dona veu aquesta nit a les víctimes d'«El monstre de Banyoles»

El programa Sense ficció estrena aquesta nit, a partir de les 21.55 h, El monstre de Banyoles, un documental d'Ester Bertran i Manoli Vargas que recull els testimonis de víctimes d'abusos físics, sexuals i psicològics comesos per part d'un professor de l'Escola La Vila de Banyoles fins a mitjans dels anys noranta. Per algunes famílies, aquest mestre era tot un referent a Banyoles. Autor de diversos llibres i publicacions, ningú el qüestionava i tenia un prestigi social, però, alhora, per alguns alumnes era vist com un monstre que actuava sense cap escrúpol per aconseguir els seus objectius.

Els fets s'haurien comès durant gairebé tres dècades i mantingut en silenci fins que una de les víctimes, Meritxell Carpio, va decidir alçar la veu a través de la publicació d'un llibre, 20 anys més tard, fruit d'un procés de teràpia psicològica. A partir d'aquell moment, un grup d'antics alumnes també van trencar el silenci i van voler explicar les seves experiències personals viscudes durant l'etapa a l'escola i les conseqüències que això els ha provocat.

Els participants del documental, que llavors eren alumnes d'entre 12 i 14 anys, relaten episodis de molta violència a l'aula, descriuen la brutalitat dels mètodes del mestre i denuncien la passivitat de la resta de docents, que haurien tolerat la seva conducta, en un entorn dominat pel silenci i la por. Meritxell Carpio i dues exalumnes més expliquen també els tocaments i abusos sexuals que hauria dut a terme el mestre cap a les nenes, aprofitant les hores d'esbarjo, a la mateixa aula o durant les excursions fora del centre, i les seqüeles psicològiques que encara pateixen.

El monstre de Banyoles dona veu a les víctimes que han volgut parlar, les seves famílies, professionals especialitzats i fins i tot un exdirector de l'escola, que explica la seva visió dels fets. Una psicòloga experta en abusos infantils analitza el comportament de l'agressor i les conseqüències i seqüeles que ha deixat en les víctimes i les seves famílies. Una de les escenes del documental recull el moment en què el grup d'exalumnes afectat visita de nou les aules on es van produir els abusos.

L'equip responsable actual de l'Escola La Vila de Banyoles ha facilitat l'accés al centre i no ha posat cap trava a la realització del documental. La Vila s'ha convertit en una escola referent del Pla de l'Estany i el seu model educatiu ja no té res a veure amb els fets que denuncien els exalumnes al documental.