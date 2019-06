Movistar estrena Lite, una nova plataforma oberta als no clients

Telefónica posa en marxa avui Movistar + Lite, la seva nova plataforma de contingut audiovisual «per a tots», siguin o no clients de la companyia de telecomunicacions, amb entreteniment, ficció i esport. Així ho va anunciar ahir el president de Movistar +, Sergio Oslé, en un acte que va tenir lloc al plató del programa Late Motiv per presentar les novetats de la plataforma i que va comptar amb l'assistència de rostres de la companyia com David Broncano, Andreu Buenafuente, Berto Romero, Amaya Valdemoro, Quique Peinado, Ángel Martín i Patricia Conde, entre d'altres.

Sergio Oslé va explicar que la nova plataforma estarà disponible des d'avui a un preu de 8 euros al mes, amb un mes de prova gratuït i dos streamings simultanis. El president de Movistar + va posar en valor la plataforma perquè ofereix una selecció de continguts «molt potent». «És una app per a tots», va manifestar Oslé, que va detallar que no requereix descodificador per ser utilitzat, que està disponible per a qualsevol dispositiu i per a clients de tots els operadors. Pròximament també hi haurà una versió disponible per a Chromecast i Apple TV.

Així mateix, el president de Movistar + va apuntar que les funcionalitats són les mateixes que per a la resta de clients, amb canals en directe i sota demanda «de qualitat». A més, s'incorporarà en breu una secció amb continguts de l'última setmana i enregistraments. «El que fa diferent Lite és el seu catàleg», va subratllar Oslé, que va aclarir que inclou entreteniment, ficció i esport.

En aquest sentit, el president de Movistar + va assegurar que el catàleg és «molt especial», ja que uneix l'oferta de # 0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, Fox, TNT, AMC i Comedy Central. En total, aglutina vuit canals lineals i el catàleg.

Programes com Las que faltaban, Dar cera, pulir #0, La Resistencia, Late Motiv, Radio Gaga, Fama, a bailar i El cielo puede esperar, i documentals com El tesoro de Tutankamon, Leaving Neverland, Serengueti o Cuando ya no esté, d'Iñaki Gabilondo, són alguns dels programes d'entreteniment que es podran trobar a la plataforma. A més, el catàleg de sèries inclou Joc de trons, The Good Fight, Billions, Victoria, Mad Men, Riverdale, Instinto o Outlander, entre d'altres títols.