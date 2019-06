Movistar estrena el nou «thriller» «Hierro», amb Candela Peña

Movistar estrena avui la seva nova sèrie de producció pròpia, Hierro. La ficció, que consta de vuit lliuraments i ha estat rodada íntegrament a l'illa d'El Hierro, ha estat creada per Pepe Coira i dirigida per Jorge Coira. Candela Peña i Darío Grandinetti encapçalen l'elenc d'aquest drama policíac. Al seu costat, destaca un ampli nombre d'actrius i actors canaris com Mónica López, Yaiza Guimare, Kimberley Tell, Tania Santana, Luifer Rodríguez, Mari Carmen Sánchez o Antonia San Juan, als quals se suma l'actor català Joan Carles Vellido.

La sèrie arrenca quan Candela és destinada a El Hierro, l'illa més remota de l'arxipèlag canari. No serà fàcil per adaptar-se a la vida en una comunitat que, com ella mateixa, té un fort caràcter. De fet, l'han enviat allí com a càstig pel seu comportament heterodox. Només arribar a l'illa, Candela ha d'instruir un cas complicat: Fran, un jove de l'illa, ha aparegut assasinat el mateix dia en què s'havia de casar amb la filla de Díaz, un controvertit empresari local.

La policia acusarà ben aviat Díaz de ser el responsable del crim. A partir d'aquest moment, la jutgessa i l'empresari, tot i trobar-se en costats oposats de la llei, tindran un objectiu comú: descobrir la veritat sobre el crim. Tots dos s'endinsaran en un camí físic i emocional amb l'objectiu de descobrir qui és realment l'assassí del jove Fran.