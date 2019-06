La sèrie documental «Per les teulades de les ciutats» arriba avui al canal 33

El canal 33 estrena aquesta nit la sèrie documental Per les teulades de les ciutats. Des de Nova York fins a Bangkok, la sèrie dedica cada episodi a un destí diferent i a descobrir la seva gent i la seva cultura des de les teulades de cada ciutat. Avui, en l'estrena d'aquesta sèrie documental, el capítol estarà dedicat a Barcelona. La sèrie explora una dimensió poc coneguda de les grans ciutats del món, els terrats. Aquests espais, sovint desaprofitats, han començat a ressorgir com a escenaris de la vida urbana. A banda d'aprofitar aquestes superfícies per fer-hi jardins i horts, les característiques que tenen els fan un espai ideal de trobada.