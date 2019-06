TVE prepara un nou programa d'humor dirigit per José Mota

Imitadors, actors de comèdia i monologuistes s'uneixen sota la batuta de José Mota a Hoy no, mañana, una producció d'RTVE en col·laboració amb Nueva Línea. Amb Santiago Segura com a mestre de cerimònies, el nou programa de La 1 mostrarà a l'espectador una singular, absurda i divertida visió del món d'avui.

L'equip del programa està format per imitadors com Raúl Pérez, Javier Quero, Federico de Juan, Max Mariages o Leticia López, capaços d'encarnar a tots els personatges coneguts de l'actualitat d'Espanya i fins i tot d'altres parts del món. Entre els monologuistes, cares molt conegudes pel públic com Comandante Lara, Mago More, Agustín Durán o Marta González de Vega.

I entre els actors de comèdia, noms tan populars com Paco Collado El Aberroncho, Sayago Ayuso, Maribel Salas, Iker Galartza o Andoni Agirregomezkorta, entre d'altres. També intervindran com a personatges recurrents Isidro Montalvo i el conegut youtuber Salva.

L'actor i director Santiago Segura serà l'encarregat de presentar i acomiadar el programa i de donar pas als esquetxos amb el seu particular estil còmic. De vegades, aquestes transicions seran breus intervencions d'humoristes amb petits monòlegs.

Els esquetxos donaran una àmplia visió del que passa al món d'avui, fins i tot del que podria passar i del que mai passarà. Tot això des de l'àmplia perspectiva de l'humor més directe i familiar: paròdies de programes i sèries de televisió, els esforços dels polítics per conquerir el poder, la influència de les xarxes socials, els nous models socials i econòmics, les relacions entre homes i dones o les notícies més importants de l'any en tots els àmbits.

Cadascun dels protagonistes aportarà la seva particular visió de la comèdia. Units sota la direcció de José Mota i Javier Vicuña i conduïts pel presentador Santiago Segura, configuren la reunió més gran de professionals de l'humor sota un mateix format per disseccionar la societat actual com només l'humor pot fer-ho.

Per ara no s'ha donat a conèixer quan s'estrenarà el nou format, que suposa el retorn de José Mota a les pantalles de la televisió pública, on des de fa molts anys ha conduït i presentat diversos espais d'humor.