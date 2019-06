Telecinco atura l'emissió de la sèrie «La que se avecina» fins després de l'estiu

La llarga espera per als seguidors de La que se avecina per poder veure l'onzena temporada va semblar acabar fa unes setmanes, quan Telecinco va anunciar l'estrena dels nous lliuraments, tot i que la seva gravació havia finalitzat feia més d'un any. Ara, la cadena de Mediaset ha decidit cancel·lar temporalment la seva emissió fins després dels mesos d'estiu. D'aquesta manera, la ficció creada pels germans Caballero s'acomiadarà temporalment demà, amb l'emissió d'un nou lliurament, tot i que encara en queden cinc més per emetre.