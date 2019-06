Màxim Huerta tornarà a la televisió amb un magazín estival a La 1 de TVE

L'escriptor i periodista Màxim Huerta conduirà aquest estiu un magazín d'actualitat i entreteniment que s'emetrà a La 1 de Televisió Espanyola, que es titularà A partir de hoy. D'aquesta manera, l'exministre de Cultura tornarà a la televisió pública, on ja va presentar el 2016 l'espai de viatges Destinos de película, un recorregut pels llocs més cinematogràfics del planeta. Produït per RTVE en col·laboració amb Catorce Comunicación, el nou format estarà dirigit i realitzat per personal de la casa, Julia Varela i Ángel Redondo, i comptarà amb col·laboradors coneguts pels espectadors, segons informa la cadena.