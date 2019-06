Movistar estrenarà el 13 de setembre la sèrie sobre Pablo Ibar

Un assassinat, tres víctimes i un home acusat de ser l'assassí. Movistar estrenarà el pròxim 13 de setembre la sèrie En el corredor de la muerte, basada en la història real de Pablo Ibar, que encara avui lluita per demostrar la seva innocència, tot i que gràcies a l'esforç de la seva família, recentment va aconseguir esquivar la pena de mort i ser condemnat a cadena perpètua. Miguel Ángel Silvestre torna a la televisió a Espanya amb aquesta sèrie original de Movistar + en col·laboració amb Bambú Producciones.

A la sèrie, Miguel Ángel Silvestre es posa en la pell de Pablo Ibar, declarat culpable d'un triple assassinat que va tenir lloc a Florida el 1994. En el que va ser el quart judici per a Ibar, el jurat va arribar al veredicte unànime dels sis càrrecs que pesaven en contra seu. Inicialment va ser condemnat a mort.

Creada per Ramón Campos, Gemma R. Neira i Diego Sotelo (Bambú Producciones), En el corredor de la muerte està basada en el llibre de Nacho Carretero, amb qui ja van treballar junts anteriorment a Fariña. Tot ells són responsables de l'argument al costat de Fran Navarro. La ficció se centra sobretot en la lluita d'Ibar, durant 25 anys, per demostrar la seva innocència, consta de 4 episodis de 50 minuts i està dirigida per Carlos Marqués-Marcet i produïda per Domingo Corral, Ramón Campos, Diego Sotelo i Teresa Fernández-Valdés.