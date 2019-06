Francesc Orella tornarà a donar vida al professor Merlí a l'«spin-off» de Movistar +

Francesc Orella tornarà a posar-se en la pell del professor Merlí en l' spin-off que prepara Movistar sobre la ficció original de TV3, segons informa el portal Formula TV. La producció, que portarà per títol Merlí: Sapere Aude, girarà al voltant del personatge de Pol Rubio, interpretat per l'actor Carlos Cuevas, seguint a la universitat, després del final de la seva etapa a l'institut. D'aquesta manera, tot i que no es descarta l'aparició puntual d'algun dels personatges de la sèrie original, com el professor Merlí, l'elenc d'aquesta producció serà totalment nou.