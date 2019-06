Com superar estereotips de gènere a la infància a «Para todos La 2»

El programa Para todos La 2 començarà avui amb un reportatge sobre igualtat de gènere, endinsant-se en la feina que porta a terme la fundació Inspiring Girls, que busca demostrar a les noies que poden escollir professió lliurement sense que el fet de ser dona suposi una limitació i que s'animin a superar els estereotips. Mara Cáceres entrevistarà també el pediatre Carlos González, que s'ha submergit en les grans obres de la literatura universal i analitzant els clàssics ha escrit el llibre «Hablando con niños, un apasionado recorrido por la crianza en la literatura.» Segons González, les grans obres universals són una excel·lent font de coneixement per saber com era la societat que retraten i més concretament la infància. En la secció d'emprenedors socials, Antonella Broglia presenta la feina del pediatre Ricardo Martino en les cures pal·liatives infantils. Martino ha creat un servei integral d'atenció a la llar per evitar, sempre que es pugui, l'hospitalització dels infants. Aquest servei va començar a l'Hospital Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid i s'ha estès a quinze hospitals estatals. El programa acaba amb la secció «En quin món vivim» de Jorge de los Santos que analitza si els éssers humans ja ens hem convertit en simples algoritmes.

Para todos La 2 és un programa setmanal que se centra en temes socials i en la participació ciutadana.