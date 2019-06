Jaume Collboni i Ernest Maragall visiten la taula d'«Els Matins» de TV3

El programa dirigit i presentat per Lídia Heredia entrevistarà Jaume Collboni i Ernest Maragall sobre els pactes a l'Ajuntament de Barcelona, un cop ja formats els governs municipals.

A la tertúlia, analitzaran com han quedat els consistoris catalans i de les principals ciutats de l'Estat Milagros Pérez Oliva, Ferran Casas i Antoni Puigverd. També s'estarà pendent de l'acte de recollida de credencials dels diputats europeus, que s'ha de fer al migdia, i al qual el Tribunal Suprem no ha autoritzat Oriol Junqueras a assistir-hi.

També hi haurà espai per parlar sobre com queden les despeses de les hipoteques, se sabran quines novetats presenta la nova llei hipotecària, que entra en vigor dilluns, i com afecta els consumidors.

En esports també es parlarà del fenomen dels e-sports, una afició que ja s'ha convertit en un negoci multimilionari. El programa acabarà amb la tertúlia esportiva i una entrevista al preparador de bàsquet i assessor dels Memphis Grizzlies Toni Caparrós.