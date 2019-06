El «Sense ficció» repassa aquesta nit la llarga aventura d'un jubilat per trobar el seu camió perdut

Sense Ficció estrena aquesta nit, a les 21.55 h, Operació Globus, un documental que explica el somni d'en Jou, un jubilat de Vic que vol trobar el camió amb el qual va fer la volta al món amb els seus amics fa quaranta anys.

L'any 1976, acabada la dictadura franquista, sis joves vigatans reben el patrocini de l'empresa automobilística Pegaso per intentar fer la volta al món amb un camió. Els seus membres, d'uns vint anys, estaven ansiosos per descobrir el món i viure aventures i es van preparar com a exploradors visitant científics, psicòlegs, advocats, metges i tota persona que els pogués ajudar. També es van guanyar el suport moral i financer de la comunitat local i van marxar de la seva petita ciutat com si fossin uns herois.

Després de viatjar junts durant quasi tres anys i acumular tota mena d'experiències, els membres d' Operació Globus van decidir posar punt final al viatge. Durant cinc anys en Jou va desaparèixer en un viatge i va acabar abandonant el camió al Perú. Des de llavors el protagonista volia anar-lo a buscar i ara, 40 anys després, està decidit a anar-hi.