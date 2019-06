La família Flores, The Mediapro Studio i Non Stop preparen una sèrie biopic sobre Lola Flores

Lola Flores, l'artista que va marcar tota una etapa de la història de la música popular al nostre país pel seu extraordinari i únic talent artístic, així com la seva enorme popularitat, tindrà una sèrie biogràfica.

La sèrie converteix la seva vida en un dels relats més apassionants mai explicats fins avui en una sèrie de televisió. Lola va ser un esperit lliure i indomable que, gràcies al seu immens talent i personalitat, va passar d'actuar a batejos per Jerez a convertir-se en tota una icona a Espanya i Sud-amèrica. L'artista va ser la més estimada, admirada i a vegades fins i tot polèmica durant el segle XX.

La sèrie explicarà la seva història des dels seus orígens i es desenvoluparà paral·lelament als principals esdeveniments històrics que van marcar el nostre país en aquests anys.

Lolita i Rosario Flores han decidit explicar la història de Lola Flores a la sèrie en la qual treballaran, juntament amb Mariola Orellana, com a productores executives. Els creatius i productors de The Mediapro Studio i Non Stop participaran al projecte com a socis audiovisuals.

La sèrie contarà la història de l'artista i la seva família i revelarà aspectes fins ara inèdits de la seva vida, que els mateixos admiradors de Lola desconeixien fins al moment.

La vida de Lola és una història plena de llums, però també d'ombres. Aquestes parts més fosques, que fins ara havien caigut en l'oblit, es donaran a conèixer per primera vegada gràcies a aquest projecte. L'artista va recórrer el món sencer amb els seus espectacles i va arribar a actuar per a diferents caps d'estat. En el seu camí es van creuar algunes de les estrelles més grans de l'època i multimilionaris. Tots van acabar admirant l'art de «La Faraona» i la seva passió. La sèrie, que constarà de dues temporades, explica la vida de Lola Flores des dels seus inicis, quan els seus pares lluitaven per tirar endavant la família a Jerez, fins al final dels seus dies. I tampoc deixa de reflectir el buit que la seva mort va deixar en la vida artística espanyola i en el mateix clan Flores, que va sumar la pèrdua d'Antonio Flores al cap de pocs dies de la defunció de l'artista.