Mamen Mendizábal rendirà tribut als pares en un espai a La Sexta

La periodista Mamen Mendizábal prepara un nou projecte per a La Sexta. La presentadora homenatjarà el llegat dels pares a Palo y Astilla, un format en el qual diferents cares famoses recordaran i rendiran tribut als seus progenitors a partir de la propera tardor a la cadena d'Atresmedia.

«Recorrerem el patrimoni emocional a través dels pares de personatges rellevants a Espanya», explica Mendizabal en una entrevista a La Vanguardia. Serà en un total de 6 lliuraments ja enregistrats i que comptaran amb personatges de la talla d' Iñaki Gabilondo o El Gran Wyoming.

«El programa mostrarà històries d'agraïment i d'homenatge als pares i al seu esforç per treure'ns endavant, perquè fóssim millor del que van ser ells i tinguéssim més oportunitats a la vida», afegeix Mendizábal en la citada entrevista. La periodista, que actualment presenta Más vale tarde a la mateixa cadena, assegura que es va enamorar del projecte «perquè em va semblar molt bonic parar-se a reflexionar i a preguntar-se a un mateix què li diries avui a la teva mare, què et va faltar per dir, quina conversa va quedar pendent... I aprofitar amb els que encara són aquí perquè no es quedin més converses pendents».

Palo y Astilla està produït per LACOproductora, responsable d'una de les revelacions del curs a la televisió de pagament: El cielo puede esperar de Movistar +.