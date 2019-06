El Ministeri d'Hisenda descarta gravar Netflix, HBO i Prime Video

La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, va assegurar ahir que l'única taxa prevista per finançar la televisió pública és la taxa digital, un impost que gravi determinats elements de les transaccions que es produeixen en l'àmbit digital, i alhora va advocar perquè tots els negocis «competeixin en igualtat de condicions».

Així es va pronunciar Montero, a preguntes dels periodistes a Sevilla, sobre la possibilitat que el Govern espanyol pugui imposar una taxa a plataformes com Netflix o HBO perquè financin la RTVE.

Després d'assegurar que l'única taxa prevista és la digital, va explicar que la transacció digital més important a regular és «la compravenda de les dades d'usuaris que posteriorment s'utilitza amb rendibilitat econòmica per a publicitat dirigida, per exemple». Segons la seva opinió, de cara al futur, «la gestió de la informació dels ciutadans ha de tenir una regulació exhaustiva».

«Cal regular bé aquesta activitat perquè si hi ha empreses que es beneficien de les nostres dades, encara que els hàgim donat voluntàriament, és lògic que es reverteixi aquesta imposició perquè això permeti millorar els serveis públics», va sostenir la titular d'Hisenda en funcions.

D'altra banda, també va defensar que «cal fer compatible que no hi hagi una competència deslleial amb el negoci tradicional, que té fiscalitat molt a mida» i, per això, l'Executiu ha de treballar en una fiscalitat del segle XXI que reculli noves àrees d'activitats i formes de relació entre les persones i les empreses, perquè en cas contrari, «qui tingui un negoci de tota la vida ha de fer front a major tipus d'impostos que els que apareixen per primera vegada o els que fan servir un altre tipus de tecnologies a l'hora vendre els seus productes o de relacionar-se amb els ciutadans». Montero va considerar «prioritari que això tingui reflex a escala europea», si bé creu que l'abast que vol Europa en aquest marc «és més ampli del que es planteja Espanya». Algunes informacions han apuntat a una taxa a plataformes en streaming emergents com Netflix, Prime Video o HBO, avalades en alguns casos per gegants del comerç com Amazon.